Tre lokale til topps i konkur­ransen Unge forskere

Lokale ungdommer har markert seg sterkt under konkurransen Unge forskere.

Anish Athmakoor fra St. Olav videregående skole, til venstre, og Tuva Mørk fra Stavanger Katedralskole, til høyre, tok begge førsteplass. I midten den andre vinneren, Laura Neal fra UWC Red Cross Nordic i Fjaler.

Både i klassen for humanistiske fag og samfunnsfag, og i ungdomsskoleklassen har elever fra Stavanger vunnet i skarp konkurranse med kandidater fra hele Norge.

I klassen for humanistiske fag og samfunnsfag var det til og med to vinnere fra Stavanger – Anish Athmakoor fra St. Olav videregående skole og Tuva Mørk fra Stavanger Katedralskole.

Anish Athmakoor

I sin studie har Athmakoor sett på hvordan etterspørselen etter sukkerholdige produkter avhenger av pris. Den unge forskeren ville finne ut hvor priselastisk produktene er, for å avgjøre om avgifter kan tenkes å redusere forbruket av dem. Metoden er spesielt imponerende, der Athmakoor laget en fiktiv nettbutikk med sukkerholdig mat, luksusartikler og nødvendige produkter alle trenger. Så ble det rekruttert deltakere til å liksom-handle i butikken hver tredje dag over en periode hvor han også endret prisene. Arbeidet viser både kreativ og analytisk evne i lag med kritisk tenkning, alle veldig gode kvaliteter i forskning. Juryen gratulerer og håper kandidaten går videre med studier i økonomi.

Tuva Mørk

I sitt prosjekt har Mørk tatt for seg nettsidene til noen skoler for å undersøke hvordan de prøver å trekke til seg potensielle elever. Mer konkret bruker hun diskursanalyse, kommunikasjonsteori og retorikk til å sammenligne nettsidene til tre folkehøyskoler og tre videregående skoler som tilbyr studiespesialisering. Mørk finner at de videregående skolene kommuniserer som om ungdommer går etter faglighet, mens folkehøyskolene legger vekt på det spesielle for å møte ungdom som vil ha noe annerledes og unikt. Oppgaven er velskreven og overbevisende, og analysen viser stor grad av selvstendighet. Juryen er imponert og håper Mørk utvikler interesse for samfunnsvitenskapelige spørsmål videre.

Sara Janvin

I ungdomsskoleklassen ble Sara Janvin fra British International School of Stavanger eneste vinner.

– I prosjektet sitt undersøkte Janvin en kobling mellom fysisk aktivitet og hukommelse. Hun gjennomførte et kontrollert eksperiment der hun testet hukommelsen til to randomiserte grupper med elever etter korte perioder med fysisk aktivitet eller ro. Hun fant at det spilte en rolle om kroppen er aktiv eller i ro under læringsfasen for hvor godt man husker det man har lært, og foreslår at fysisk trening samtidig som man prøver å lære noe er en god idé. Eksperimentet var solid satt opp og elegant utført, og oppgaven er godt skrevet og relevant for et bredt publikum. Juryen er mektig imponert over kvaliteten denne ungdomsskoleeleven har levert. Gratulerer! heter det i begrunnelsen.

Førsteprisvinnere i klassen for humanistiske fag og samfunnsfag får 15.000 kr, andreprisvinnere får 10.000 kr og tredjeprisvinnere får 7000 kr.

I ungdomsskoleklassen får førsteprisvinneren 10.000 kr, andreprisvinnere får 5000 kr og tredjeprisvinnere får 3000 kr.

