Vedtatt: Huset i Hjelmeland får stå

Nå får huset stå som det er. Det ble enstemmig vedtatt av politikerne i Hjelmeland torsdag. Fra venstre: Tårn Sigve Schmidt (Sp), Arthur Fjeldheim Egeland (Sp) og Berit Søvik Østerhus (Sp). Bak: Huseierne Odd Egil Byrkjedal og Heidi Ersland Pedersen.

Politikerne vedtok enstemmig torsdag at fritidshuset til Heidi Ersland Pedersen og Odd Egil Byrkjedal får stå som det er. For fem måneder siden vedtok de samme politikerne enstemmig at toppen på huset måtte rives.

