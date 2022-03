Unge nervøse for å koma tilbake frå heimekontor. Her har dei jobba målretta for å behalda dei nytilsette på kontoret

Marietta Sirevåg, Truls Mentzoni Skoglund og Nithan Gurram blei tilsette under pandemien. Likevel har jobben deira vore lite prega av korona.

NHO varslar om at unge har hatt det verst under to pandemiår med heimekontor. Laerdal Medical har strekt seg langt for å vareta dei tilsette i best mogleg grad.

