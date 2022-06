Ville droppe gjenåpning av Ålgårdbanen – men så kom et forslag på bordet som fikk partiene til å skifte mening

Ålgårdbanen har ikke hatt godstrafikk siden 1988 og persontrafikk siden 1955.

Sandnes: Bane Nor sitt ønske om å ta Ålgårdbanen ut av det nasjonale jernbanenettet, fikk støtte fra kommunedirektøren i Sandnes. Men det ville ikke politikerne i Utvalg for by- og samfunnsutvikling være med på.

