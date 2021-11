Sandnes er først i ny luftbro med arkitekttegnete hytter som skal settes ned i ditt nærmiljø

Ingen hadde trodd at planen skulle gå gjennom så raskt og så smurt. I løpet av neste år skal alle de 23 kommunene i Rogaland ha fått levert sin egen dagsturhytte – med helikopter. Torsdag morgen landet den første hytta i Sandnes.

Her kommer ditt nye turmål, i helikopter over Gandsfjorden, med kurs for utsiktspunktet over Dale.

Geir Sveen Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det aller første hivet gikk fra kaien på Dale til det nydelig utsiktspunktet som en gang huset Søsterhytta og som nå er Sandnes kommune sin utvalgte plass i den nye, store satsingen for turlivet i fylket.

– Det blir stort sett samme opplegg Rogaland rundt. Hyttene leveres i moduler til nærmeste kai og så flys de del for del til tomtene som kommunene har funnet, forklarer kommunikasjonsrådgiver Elisabeth Krey Jenssen i Rogaland fylkeskommune som står bak prosjektet.

Unmute video

Fem hytter i første last

Hun antar at ti hiv må tas for hver hytte. Dermed vil helikopteret nå gå i skytteltrafikk til kjente turmål i nærmiljøet. Bare i løpet av denne uken skal fem hytter settes ned fra lufta. Bare det vil kreve 50 helikopterturer.

Hyttene kommer i moduler og flys til tomtene som kommunene har valgt. Foto: Pål Christensen Den første dagsturhytta i Rogaland går inn for landing, på grunnen som en gang huset Søsterhytta, et fristed for pleierne som jobbet på Dale. Foto: Pål Christensen

Fra Sandnes fløy helikopteret direkte til Gjesdal, der kaien på Frafjord ble startsted for transporten til Madlandsheia. Fredag morgen er turen kommet til Sokndal og Bjerkreim. Lørdag står Moi idrettslag klar for å ta i mot sin hytte ved Sætra, der gjengen alt har bygget et nytt utedo.

Hold peker over markørene i kartet for å se utsiktsbilder fra de fem første hyttene:

– Kommunene har tydeligvis vært klar for prosjektet. Vi har opplevd et imponerende godt samarbeid, konstaterer Krey Jenssen i fylket.

Det hører med at hyttene på forhånd nesten er fullfinansierte, gjennom momsrefusjon og spillemidler via fylkeskommunen. Videre stiller Sparebankstiftelsen SR-Bank opp med 6 millioner kroner slik at kommuner i Rogaland som sier ja, får 250.000 kroner i støtte. Men hver kommune må beregne en egenandel på om lag 250.000 kroner. Prisen per hytte er på rundt halvannen million kroner.

Slik blir hyttene

Hyttene er identiske. Er 15 kvadratmeter store. Alle får trapp opp på taket, vedovn og et lite bibliotek.

– Tanken er at de skal kunne nås midt i uken – etter jobb og før barne-tv – på en tur som tar fra 25 til 45 minutter, forklarte «Dagsturhyttas far», Atle Skrede, da Aftenbladet skrev om tiltaket i mars.

Alle hyttene blir som denne. Foto: Jørn-Arne Tomasgard Inne får de benker og et lite bibliotek. Foto: Privat

Les også

En slik hytte kommer snart til et sted nær deg 18 av 23 kommuner i Rogaland har foreløpig signert avtaler som kan åpne for at du får en ny arkitekttegnet hytte som… 22. mars 2021

Alt startet som en litt vill idé i Sogn og Fjordane i 2016. Fylkeskommunen satte seg et mål om at alle i fylket skulle ha en mulighet til å være fysisk aktive hver dag. Dermed bygget fylket den første dagsturhytta. Den ble en suksess, og snart hadde alle kommuner hver sin hytte. Da Sogn og Fjordane ble slått sammen med Hordaland, ble opplegget ført videre i Vestland fylke. Våren 2022 skal det der være 56 dagsturhytter.

De fleste hyttene kommer sjøveien og blir levert til nærmeste kai som i Sandnes var her på Dale kai.

Nå kommer hyttene i full fart inn i Rogaland, fortsatt med Atle Skrede som innleid prosjektleder. Han overnattet i bobil og sto klar da helikopteret kom til kaien på Dale for å hente den første hytta. Han vil også følge de andre hyttene, men må hjem lørdag morgen for å delta i radioprogrammet Opptur på NRK, der dagsturhyttene er tema.

Monteres på 6–10 dager

– Monteringen i Rogaland starter mandag. To byggelag har jobben. De vil bruke fra seks til ti dager per hytte, og planen er at denne hytta i Sandnes skal være klar 1. desember. Så får kommunen avgjøre når den offisielt skal åpnes, sier Atle Skrede.

Men det er godt kjent at Sandnes akter å være først ut i Rogaland med det nye tilbudet.

– Det er helt rett. Vi har hatt et klart mål om at den første dagsturhytta i fylket skal komme her. Det er det vi har jobbet for, lyder det ivrig fra Audun Laugaland.

Den kjente langrennsløperen er friluftsrådgiver i kommunen og har lenge forberedt opplegget for dagsturhytta over Dalsvågen. Men mange minnes kanskje Vasaloppet i 2014 da Laugaland tok teten en halv time før målgang og beholdt ledelsen - til en kilometer før mål.

– Det har jeg glemt, smiler Laugaland, full klar over at mange kommuner nå puster ham i ryggen også i dette løpet.

I Sandnes nås den nye hytta etter en 20 minutters tur - fra parkeringsplassen/grusbanen på Dale, inn stien i skogen og nordover Gandsfjorden til den idylliske badeplassen Dalsvågen og så opp til utsiktsneset, der pleierne på Dale i sin tid fikk bygget en liten hytte. Mange pleiere jobbet og bodde på institusjonen og den lille hytta ble deres fristed. Den nye dagsturhytta bygges på samme grunn og får samme navn som før «Søsterhytta», og skal nå være et fristed som er åpent for alle året rundt.