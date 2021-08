Raja lagt inn på sykehus – må droppe Amandautdelingen

Kulturminister Abid Raja (V) opplyser på Facebook at han er lagt inn på Arendal sykehus med det som trolig er akutt komplisert krystallsyke.

Kulturminister Abid Raja har lagt ut bilde av seg selv innlagt på Arendal sykehus. Innleggelsen skyldes ifølge Raja det som trolig er akutt komplisert krystallsyke. Foto: Twitter / NTB

NTB

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Kulturminister Abid Raja (V) er lagt inn på sykehus.

Statsråden skriver i Facebook-innlegget at han slet med nattesøvnen natt til fredag grunnet økende svimmelhet. Han beskriver følelsen av at hodet hans var inne i en tørketrommel.

– Trolig har jeg fått akutt komplisert krystallsyke, som heldigvis ikke er farlig, men bare svært ubehagelig og svimlende/kvalmende, og som dessverre til tross flere forsøk her ikke har gitt seg. Jeg må nok derfor inn for noen tester til i helgen og over helgen, og en type behandling da problemet jo ikke er over, skriver Raja, og opplyser at han snart blir utskrevet fra sykehus etter ti timer med innleggelse.

Han legger til at han håper og regner med å komme seg raskt på beina. Samtidig beklager han at han må stå over mye av det hektiske programmet sitt fremover.

Blant annet går han glipp av et møte med Unicef fredag, en boksignering hos den lokale bokhandleren, valgkampturné med Carl-Erik Grimstad, og ikke minst Amandautdelingen lørdag.

– Jeg vil sende en stor hilsen til Norsk filminstitutt og hele det fantastiske norske filmmiljøet, som samles i Haugesund i helgen, som jeg skulle ha vært sammen med i morgen og søndag, både for å gledelig og ærefullt få dele ut en Amandapris og å få åpne filmfestivalen, for å ha hatt samtaler med dere, og diskutert med dere, skriver Venstre-politikeren.