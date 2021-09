Opptur for Jan (71) etter flosshatt-aksjon

Jan Walvik er fornøyd med å få delvis medhold i sin protest mot fortettingsprosjektet på nabotomta.

Jan Walvik sperret nabotomta for anleggsmaskinene for to uker siden. Nå har han fått delvis medhold i sine protester.

