Bocuse d’Or Europa får millionstøtte av fylket

Rogaland fylkeskommune støtter arrangementet Bocuse d’Or Europa 2024 med inntil 3,9 millioner kroner.

Det norske laget med Christian André Pettersen (foran t.h.) i spissen, forsvarte bronsen i Bocuse d'Or i september.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Det kommer frem i en pressemelding fra fylkeskommunen.

Region Stavanger har søkt om å få arrangementet Bocuse d’Or Europa til Stavanger i 2024 og har derfor søkt Rogaland fylkeskommune og Stavanger kommune om totalt 6,5 millioner kroner. Noe av denne summen er tenkt skal dekkes av private sponsorer.

– Dette kan bli en spennende mulighet for Rogaland. Vi har behov for forsikring om at næringslivet stiller opp. Dette er et arrangement som kan fremme næringslivet i regionen vår, og det er en klar forutsetning at sponsormidler fra næringslivet skal prioritere å dekke garantibeløpet stilt av Rogaland fylkeskommune, sa fylkesordfører Marianne Chesak i fylkestinget da saken var til behandling tirsdag.

Stavanger var i 2008 den første byen som arrangerte europeisk del av Bocuse d’Or. Den europeiske delen av arrangementet regnes som EM, hvor vinneren får delta i påfølgende års VM i Lyon.