Sandnes kåret til Norges mest attraktive by

Sandnes får Attraktiv by-prisen 2022 for et fenomenalt arbeid med å utvikle sentrum gjennom mange år.- Jeg er stolt, sier ordfører Stanley Wirak.

Publisert:

Juryen valgte i april ut Harstad, Bryne og Sandnes som finalister til Attraktiv by-prisen 2022. Vinneren ble Sandnes.

– Sandnes har imponert juryen gjennom langsiktig og kunnskapsbasert utvikling av sentrum, som nå viser gode resultat. Nye funksjoner samlokalisert i sentrum, kultursatsinger, nye bydeler i nedlagte havneareal og Ruten – et av Norges beste nye byrom, viser at Sandnes lykkes med sitt byutviklingsarbeid, seier Alexandria Algard, juryleder for Attraktiv by-prisen.

Juryen skriver blant annet at Sandnes de siste årene har tatt flere grep for å snu utviklingen og skape et attraktivt sentrum. Et attraktivt sentrum «som er identitetsskapende og drivende for byens utvikling.»

Nye Ruten har vært sentralt i byutviklingen av sentrum.

– Sandes har gjort en god jobb med å skape et levende og attraktivt sentrum. De to andre finalistene, Harstad og Bryne, fortjener også ros. Jeg gleder meg til å dele ut prisen, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik.

Sandnes-ordfører Stanley Wirak er stolt over at Sandnes gikk til topps i kåringen.

– Jeg er utrolig glad og stolt over at Sandnes nå kan smykke seg med den gjeve tittelen som Norges mest attraktive by, sier Wirak i en pressemelding.

– Dette er en bekreftelse på at kommunen gjennom mange år har tatt gode valg i arbeidet med å utvikle en levende by, utaler ordføreren.

Kommunedirektør Bodil Sivertsen mener langsiktigheten i byutviklingen har vært en medvirkende årsak til at Sandnes gikk til topps.

– Vi har hatt gode planer, og vi har vært tålmodige. Prisen er en anerkjennelse av at vi har gjort mye riktig, og gir oss en solid vitamininnsprøytning i arbeidet med å utvikle sentrum videre, sier Sivertsen.