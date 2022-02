Maren måtte føde alene: - Jeg vil ikke at andre skal måtte oppleve dette

Roy og Maren Hegreberg er hjemme igjen med Ingrid. Maren fikk god hjelp på sykehuset, men måtte føde uten at Roy var med.

Til tross for at både Maren og Roy Hegreberg var ferdig med isolasjonen etter koronasykdom, fikk ikke Roy være med på fødselen da lille Ingrid ble født for en uke siden. Maren måtte føde på isolat. Nå endrer SUS reglene for andre gang denne uken, slik at partner får være med uansett.

