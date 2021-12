Sparer mange tusen­lapper på å velge bort rå­dyr strøm

– I dag vil maksimal pris både til private, næringsliv og det offentlige som er fjernvarmekunder ikke bli høyere enn 125 øre per kilowattime, sier Marianne Frøystad Ånestad. Hun er administrerende direktør i Lyse Neo AS.

Rekordhøye strømpriser gjør at flere benytter alternative løsninger for oppvarming. Lyse-konsernet tilbyr fjernvarme med pristak. For private husholdninger er ordningen langt mer prisgunstig enn regjeringens kompensasjonsordning.

Lyse er eneste fjernvarmeleverandør i Rogaland. Selskapet benytter spillvarme fra avfallsforbrenningsanlegget på Forus til å levere fjernvarme via rør med varmt vann til oppvarming og varmt tappevann til kontorbygg, skoler, idrettsbygg, industri, boliger og borettslag.

