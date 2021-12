Så mye får sykehusansatte for overtid i julen

Sykepleiere og annet helsepersonell får nå økt godtgjøring for arbeid utover sin ordinære stilling. Her fra intensivavdelingen ved Stavanger universitetssjukehus i november.

Ansatte ved SUS får opp mot 800 kroner per time for pålagt overtid, utenom kvelds- og helgetillegg: – Her er livet og velferden til sykepleierne solgt for å ivareta pasientene, sier Sykepleierforbundet i Rogaland.

