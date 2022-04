Støre varsler proposisjon for å sikre rask bosetting

Om kort tid vil det komme en proposisjon for Stortinget som skal sikre rask bosetning og velferdstilbud til ukrainske flyktninger, varsler statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) redegjorde tirsdag for Stortinget om krigen i Ukraina. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

– Høye ankomster legger press på velferdstjenester som barnehage, skole og helsetjenester. Det vil merkes i både vertskommuner for mottak og i kommunene hvor flyktningene blir bosatt, sa Støre under sin Ukraina-redegjørelse for Stortinget.

Før påske sendte regjeringen ut et forslag på høring som skal sørge for omfattende lovendringer for å hjelpe kommunene.

– Enkelte ordninger og tjenester må tilpasses. Også nordmenn kan merke konsekvenser av det, sier statsministeren.

Han legger til at regjeringen fikk verdifulle innspill, blant annet om rettsvernet til enslige barn og tilstrekkelig språkopplæring til flyktningene som kommer.

– Regjeringen jobber med å vurdere høringsinnspillene og vil om kort tid legge fram en proposisjon for Stortinget med forslag til regelendringer.