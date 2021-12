Eigersund vil garantere alle unge læreplass hos private eller i kommunen

Silje Knutsvik Sæstad er lærling i Eigersund kommune. Hun er glad for læreplass-garantien, men tror at hele stillinger er vel så viktige for at kommunene skal være attraktive for unge.

Gruppeleder Daniel Bøhn Rayner i Rogaland Arbeiderparti sammen med ordfører Odd Stangeland (Ap), lærlig i helsefag Silje Knutsvik Sæstad og kommunalsjef Arild Sandstøl.

Flertallspartiene i Rogaland fylkeskommune har funnet penger til et prøveprosjekt. Eller sagt på en annen måte: Rogaland har fått 33 millioner av staten for å starte forsøk med læreplass til alle. Rogaland er allerede best i landet når det gjelder læreplasser og Eigersund er blant de beste kommunene i fylket. Nettopp derfor er en garanti overkommelig. Målet kan nås.

– Vi har to lærlinger per 1000 innbyggere i Eigersund, sier kommunalsjef Arild Sandstøl og legger til at det er bra.

Ordfører Odd Stangeland (Ap) har en kjepphest han ofte rir. Sentralisering kaller han den. For at kommunene utenfor pressområdene skal være attraktive, må unge ha lyst til å bo her. Da er læreplasser et viktig sted å begynne.

– Vi skal si til alle at de er garantert læreplass. En garanti er noe vi kan måles på. Når garantien er gitt, må administrasjonen finne ut hvordan den skal innfris. Nå kjører vi en pilot fra høsten 2022. Garantien gjelder både i kommunen og i det private næringsliv, sier Stangeland.

Dalane har allerede god dekning av fagutdannede, men det står en rekke stillinger ledige som bedriftene sliter med å finne folk til å fylle.

Lærlig

Silje Knutsvik Sæstad er lærling på 2 Vest på det som en gang het Egersund Sykehus. Hun er lærling i helsefag og skal ta fagprøven til sommeren. Trolig blir det seinere påbygg og sykepleierutdannelse.

– Kan jeg få spørre om noe, sier hun og ser på de to fra Eigersund kommune.

– Hvis jeg skal komme tilbake til Eigersund etter endt utdannelse og få råd til å etablere meg her med hus og det hele, så nytter det ikke hvis jeg kun får tilbud om en liten deltidsstilling.

Spørsmålet fra lærlingen slapp løs den andre kjepphesten til ordfører Stangeland. Han har lenge vært opptatt av deltidsproblematikken.

– For at Silje skal slippe å høre at det bare snakkes uten at noe skjer, må det settes klare mål. Da vil alle se om vi lykkes eller mislykkes. Kommuner som har komme langt med dette, er oppe i 85 prosent som har full stilling. Eigersund ligger trolig et sted mellom 60 og 70 prosent, men 85 prosent er målet vi bør vedta.

Silje Knutsvik Sæstad nikker ivrig. Det er vakre toner hun hører fra ordføreren.

– Ja, dette er veldig viktig. Det handler ikke bare om at vi vil ha stillinger vi kan leve av, men det handler og om kvalitet. De vi jobber for skal slippe å se mange ukjente ansikter.

Pilot

Gruppeleder Daniel Bøhn Rayner i Rogaland Arbeiderparti sier at en ting er de flinke, de alle konkurrerer om å få, men en læreplass-garanti vil sikre at alle får læreplass.

– Og vi vet at har du et fagbrev i bunnen, så går det som regel godt til slutt. Da ordner det seg, sier han og legger til. - Vi har bedt fylkesrådmannen ta kontakt med kommuner i fylket som kan tenke seg å være med i forsøket. Eigersund har vært tidlig på ballen og sagt at de vil være med i piloten.

Han forteller at det i år gjenstod seks ungdommer i Eigersund uten læreplass.

– Disse har fått tilbud om å fullføre utdanningen sin og ta fag- og svennebrevet i skole, men målet er fortsatt at alle skal få en læreplass.

Viktig

Hvorfor er dette en viktig sak? Lenge har det vær et misforhold mellom unge som vil ha læreplass og tilbud om læreplass. I kommunene har målet vært to per 1000 innbyggere, men langt fra alle når dette målet. SSB anslår at Norge i 2035 vil mangle 90 000 fagarbeidere. NHO er bekymret og skriver at fire av 10 bedrifter må redusere ambisjonene fordi de mangler fagarbeidere. I helsesektoren strømmer det på med stadig flere eldre som vil trenge i varme hender.

Likevel sto det høsten 2020 nesten 7000 ungdommer uten læreplass i Norge.