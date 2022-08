Birgitte-saken: Politiet overvåket og avlyttet siktede i lang tid før pågripelsen

I juli 2019, over to år før pågripelsen, startet politiet skjult etterforskning mot den drapssiktede 51-åringen. Da han i juli fikk vite om avlyttingen og de hemmelige ransakingene, ble han formelt siktet også for drapet på Tina Jørgensen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden