Ventet i fem måneder, får nå likevel åpne ferdig sushirestaurant

Darina og Daniel Dimidrov nådde fram da politikerne i Time torsdag kom på befaring til Sushi Wave AS på Bryne – i det som var en fastlåst sak.

De fryktet de måtte stenge den nye restauranten før de hadde hatt en eneste gjest, Darina og Daniel Dimidrov. Nå håper de på åpning i midten av februar.

– Det står om disse tre trappetrinnene, viste ekteparet, da Aftenbladet skrev om saken tirsdag.

I minst fem måneder har bordene stått ferdig dekket. Menyen er trykket opp. Til og med sushi-sausen står stablet i et hjørne på et nytt, komplett kjøkken.

Og siden mai i fjor har de betalt leie, strøm og andre avgifter for lokalene. De har selv fjernet lettvegger, malt, spikret og gjort mye av innredningsarbeidet.

Krevde trinnfri adgang

Men de fikk ikke åpne en fiks ferdig restaurant fordi byggeadministrasjonen i kommune sto hardt på kravet om at restauranter og butikker i Bryne-byen skal ha trinnfrie inngangsparti – også når de etableres i gamle bygg.

Denne ligger i det store næringsbygget mot jernbanestasjonen, og i de samme lokalene som tidligere huset Viben apotek, Aftenbladet og sist Boligpartner.

-I inngangspartiet er det ikke mulig å erstatte dagens tre trappetrinn med verken heis eller fastmontert rampe, fordi en rampe vil stenge adgangen for de andre etasjene, hevdet både huseier og restauranteier.

Ga dispensasjon

Torsdag vedtok lokal utvikling, utvalget som behandler byggesaker, at de gir dispensasjon for kravet om universell utforming for denne restauranten. Forutsetningen er dette kravet blir ivaretatt med en mobil rampe, slik restauranten allerede har fått på plass og som også ble demonstrert på befaringen.

– Dette betyr ikke at vi nedprioriterer universell utforming. Dette er en fane vi holder høyt her i kommunen, understreker utvalgets leder, Ole Jørgen Alstadsæter (H).

Men det er forskjell på gamle og nye bygg.

– For nye bygg er det ingen diskusjon. For gamle bygg kan det noen ganger bli vanskelig å tilfredsstille dette kravet, og det var det vi tok hensyn til i denne saken, forklarer Alstadæter.

Vedtaket ble fattet med sju mot to stemmer fra Andreas Undheim (KrF) og Kristin Armstrong Oma (MDG). De mente saken var så prinsipiell at den måtte ankes inn for kommunestyret.

Takker politikerne

Det betyr at Darina og Daniel Dimidrov ganske snart kan gi folk på Bryne sushi slik familien allerede gjør på Sola og Ålgård.

– Dette var kjempeviktig for oss, lyder det blidt fra Dimdrov som vil takke politikerne som likevel gjør det mulig å åpne den nye restauranten.

De kom hit fra Bulgaria for ti år siden. Hun var utdannet regnskapsfører, han var geologiingeniør. Etter noen år med jobber innen egen utdannelse, så de en mulighet i sushi.

– Men det gjenstår noen papirer. Det er fortsatt noen ting i søknaden som må avklares med kommunen. Men administrasjonen har lovet at dette skal skje raskt. Så hvis vi får endelig svar i neste uke, kan vi åpne restauranten midt i februar. Vi har alt klart. Og folkene som skal jobbe der, er allerede ansatt, forklarer en lettet Dimidrov.

