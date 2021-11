Minneord Roar Seland

Aftenbladet

Roar Seland er ikke blant oss mer. Han har fortjent å hvile, mer enn noen annen. Han er dypt savnet.

Magne Roar, bedre kjent som Roar eller Roi ble født 1. mai 1946. Han var sønn av Magne og Regine Seland og bror av Grethe. Roar ble født i Stavanger men familien flyttet til Sandnes og bodde i Fredheimsbygget før de bygde hus i Oalsgata. Han hadde en god oppvekst og var ivrig på fotball og spilte trompet i Stangeland skolekorps og senere i Sverre Sigurdson musikkorps.

Han traff sin kone Gunborg i 1965 og de giftet seg i Julebygda i 1967. Roar studerte på Fachschule fur Optik i Berlin. Gunborg og de 2 eldste ungene Thor Magne og Gry bodde en periode i Berlin mens han studerte. De flyttet hjem igjen når Siv skulle bli født i 1971 og Roar var ferdig utdannet samme år og startet da å jobbe i optiker forretningen til sin far. Etter noen år bygde de hus i Solbakken og der trivdes de godt med gode naboer og venner.

Roar brukte fritiden sin på familien, venner, fotball og golf. I sosiale lag var han som regel midtpunktet og skapte ofte god stemning med trompet, gitar og sang og han hadde alltid en lun replikk på lager.

Han var en ivrig Ulf supporter og senere sponsor. Han tilbrakte mye tid på Sandnes stadion. Han var styreleder i Ulf 1978 og 1979 og fikk klubbens fortjenestemedalje i 1983.

Han tok videre utdannelse for å kunne tilpasse kontaktlinser og startet etter hvert opp flere avdelinger av Seland optikk as. Han var dyktig i sitt fag og han tok det som en flott fjær i hatten å være den eneste optikeren fra Norge til å bli invitert til Albertville-OL i 1992 for å slutte seg til ekspertisen i det olympiske synssenteret. Han var veldig opptatt av å hjelpe idrettsutøvere med å trene opp synet slik at synsfeltet kunne bli utvidet i for eksempel de hurtige spill. Han var sponsor i Viking Fotballklubb og var ivrig etter å sjekke synet på spillerne sånn at de kunne prestere best mulig.

Roar reiste mye i både inn- og utland med familie, venner og kollegaer. Han hadde et rikt liv og fikk etter hvert barnebarn, oldebarn og bonusbarnebarn. Hytta på Borestraen ble samlingspunktet for familien og barnebarnas beskrivelse av morfaren lyder sånn: selveste definisjonen på moffen i sitt ess, sittande i en stol ved grillen på Bore iført bar overkropp, den slitte stråhatten og sigaren i munnen.

Roar sovnet stille inn på Byhagen i Sandnes 9. august med kona Gunborg og ungene ved sin side.

Han vil bli husket av oss som en fantastisk ektemann, far, svigerfar, morfar, reservefarfar og oldefar. Vår aller største hverdagshelt. Vi glemmer deg aldri.

Siv Seland