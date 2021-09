Politiet etterforsker døds­ulykken i Sandnes

Politiet gjorde undersøkelser på stedet onsdag, etter at en mann i 40-årene omkom i en arbeidsulykke.

Det er ennå uklart hva som var årsaken til at en arbeider fikk et flere tonn tungt element over seg og omkom i en arbeidsulykke i Sandnes onsdag.

