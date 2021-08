Erna Solberg på valgkampturné i Rogaland: – Klima handler om mer enn olje og gass

Den tre måneder gamle mopsen Anton var en av flere hunder som fikk hilse på statsminister Erna Solberg ved Mosvatnet søndag. Eier er Andrea Håkonsen (11) som er på campingtur til Mosvatnet.

Statsminister Erna Solberg mener at å kutte leting etter olje og gass for fort vil føre til vedvarende tilbakegang over lang tid i Rogaland. Hun er opptatt av at klima dreier seg om mer enn olje.

