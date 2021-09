Arbeidsulykke i Sandnes

En person er erklært død etter å ha fått et tungt element over seg på en byggeplass i Sandnes.

Politiet er på stedet etter en arbeidsulykke på Jærveien i Sandnes.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Politiet fikk klokken 12.07 melding om en arbeidsulykke i Sandnes, på Jærveien like ved det gamle rådhuset. Et stort og tungt element har falt over en arbeider.

Klokken 12.29 melder politiet at arbeideren er erklært død på stedet av lege. Politiet er i gang med politiarbeid på stedet. Arbeidstilsynet og kriminalteknikere er varslet. Politiet og arbeidsgiver jobber med pårørendevarsling

– Det er et stort tungt element på sannsynligvis flere tonn som har falt ned og truffet denne arbeideren som altså ble erklært død på stedet. Hvilke type element og hvordan det har falt, kan jeg ikke si noe om nå. Arbeidstilsynet og krimteknikere er på vei til stedet. Politiet er på stedet og er i kontakt med andre arbeidere på byggeplassen. Det har vært en del arbeidere til stede da ulykken skjedde, sier operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt Victor Fenne-Jensen.

Han føyer til at kriseteam er varslet for ivaretakelse av arbeidere.