Fastleger kan få bøter på inntil 213.000 kroner: – Provoserende

Mats Stangeland har arbeidet som fastlege i Stavanger i 13 år. Han reagerer sterkt på den nye lovendringen som trådde i kraft 1. januar i år.

Leger over hele landet raser over en ny lovendring som gjør at de kan få bøter på inntil 213.000 kroner. – Provoserende, lite tillitsskapende og urimelig, sier fastlege Mats Stangeland.

