Aftenbla-bla: Kostholdsråd, Brenna, buss og allsang

Her får du ukens Aftenbla-bla.

Vi har lest de nye kostholdsårdene, og vi er IKKE IMPONERT! Hva skjedde med matglede, kos og et godt liv? Fakta ødelegger ALT! Dessuten litt om Tonje Brenna, litt om gratis buss og litt om allsang blant glade folk og sure menn.

Hør ukens episode av Aftenbla-bla:

