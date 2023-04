KrF-leder mener Rødts forslag om ny abortlov er uklokt

Rødt tar til orde for en ny abortlov, der bruk av abortnemnder fjernes helt. KrF-leder Olaug Bollestad kaller forslaget for uklokt.

KrF-leder Olaug Bollestad er helt uenig i Rødts forslag til ny abortlov

Forslaget ble vedtatt på Rødts landsmøte lørdag. I uttalelsen heter det at abortnemndene hører fortiden til.

KrF-leder Olaug Bollestad sier til NTB at hun mener Rødts forslag vil føre til at kvinner blir stående alene med vanskelige valg.

– Hvis nemndene oppleves som et forhør eller en domstol, så må vi gjøre noe med det. Men å fjerne muligheten for kvinner som er i en vanskelig situasjon, det synes jeg er uklokt. Det blir å la kvinner stå med et ansvar og et vanskelig valg helt alene.

KrF-lederen mener man heller må gjøre noe med innholdet og den opplevelsen kvinner har av nemndene.

– Jeg har møtt mange kvinner som også opplever det motsatte, nemlig at nemnder slår ring om kvinner som har vanskelige valg. Og det er min tanke, at vi skal slå ring om kvinnene og hjelpe dem med å sortere tankene når det er vanskelig. For dette er et ufattelig vanskelig valg for alle kvinner, sier Bollestad

Helsepolitisk talsperson i Rødt, Seher Aydar, mener derimot at nemndene ikke er et omsorgstiltak, slik Bollestad gir uttrykk for.

– I nemndene blir gravide satt under vergemål. Det gir ingen mening at kvinnens rett til å bestemme over sin egen kropp blir flyttet fra henne til en nemnd. Det kan vi ikke akseptere, sier Aydar i en uttalelse til NTB.

– Det er kvinnen som kjenner sin situasjon best og er best i stand til å vurdere om hun vil avslutte svangerskapet eller ikke. Flere land har mer selvbestemmelse enn Norge. Det på tide å modernisere abortloven vår. Vi må styrke selvbestemmelsen og fjerne nemndene, sier hun.