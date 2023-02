Aftenbla-bla: Matpriser, bønder, superskills og Harald (10 år)

Her får du ukens Aftenbla-bla.

Maten er blitt spinndyr, uten at det hjelper bøndene. Hvem er det egentlig som stikker av med gevinsten. Og norsk landbruk var noe alle ville ha under og etter koronaen. Men nå, når alt blir dyrere? Mnjaaaa. Bonus: Superskills, Garborg, døden på Facebook og et brev fra Harald (10 år).

