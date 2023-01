Fra i morgen blir det dyrere å bryte fartsgrensene

Fra 1. februar blir det et kraftig hopp i bøtesatsene for forenklede forelegg forenklede foreleggEt forenklet forelegg er en bot du får på stedet. Forenklete forelegg brukes som reaksjon på mindre alvorlige lovbrudd, for eksempel ved mindre trafikkforseelser. Hvis du vedtar boten, blir saken avgjort der og da. Et forenklet forelegg blir ikke registrert i bøte- og strafferegisteret. i trafikksaker.