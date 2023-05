Støre: – Vi er ikke partiet for de korte forelskelsene

Arbeiderpartiet er ikke en vårflørt, sa statsminister Jonas Gahr Støre da han åpnet landsmøtet torsdag.

Statsminister Jonas Gahr Støre åpnet Arbeiderpartiets landsmøte på Folkets Hus i Oslo torsdag. Foto: Heiko Junge / NTB

Støre sammenlignet velgernes forhold til Arbeiderpartiet med et slitesterkt ekteskap da han talte til Aps landsmøte torsdag formiddag.

– Tilliten må pleies, i politikken – og etter min erfaring i parforholdet, sa Støre.

– Vi er samlet her for å vinne tillit tilbake fra velgere som har satt seg på gjerdet eller er i tvil. Så la meg si til dere: Det skal vi klare, fortsatte han.

Støre spøkte også med at han selv er blitt både tynnere og gråere i håret siden sist.

– Det er uenighet om mye, men dere – ikke om det, sa Støre til latter fra salen.

Ap-lederen pekte på en rekke saker som blir viktige for partiet fremover.

* Ta vare på Norges sikkerhet.

* Dempe prisveksten og strømprisene.

* Erstatte fossile energikilder med fornybare.

Støre rettet også en takk til regjeringspartner Senterpartiet og budsjettpartner SV.

– Jeg vil personlig uttrykke en særlig takk til Trygve for både samarbeid og lagarbeid – og for de som måtte lure på om han fortsatt er i godt humør etter par år med oss, så kan jeg bekrefte at vi fortsatt hører latteren før vi ser mannen, sa Støre.