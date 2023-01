Attraktiv billett ble for populær. Økte prisen 43 prosent

Laila Budal i Sandnes reagerer på et prishopp på 43 prosent for 24-timersbilletten for barn. Ole Ueland (H), som leder Samferdselsutvalget i fylkeskommunen, sier han forstår reaksjonen, men forsvarer takstøkningen.