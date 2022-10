Stoppet ikke for kontroll – sjåføren politi­anmeldt

En utenlandsk fører av et vogntog ble politianmeldt, etter at sjåføren lot være å stoppe for kontroll på Krossmoen i Eigersund. Vogntoget ble stoppet av politiet – på Forus.

