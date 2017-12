Ordkrig om nye sykehjem i Stavanger

Jon Ingemundsen

Arbeiderpartiet, SV, Rødt og Miljøpartiet (MDG) mener kommunen må gå i gang med å bygge et sykehjem om tre år. I sitt budsjettforslag setter de av 36 millioner i kommende periode til mulighetsstudie, forprosjekt og igangsettelse. (1 mill. kr. i 2018, 5 mill. i 2019, 10 mill. i 2020 og 20 mill. i 2021.)

– Vi håper byggingen kan starte i 2021. Den vil nok ta tre-fire år, slik at nytt sykehjem tidligst kan stå ferdig i 2024, sier Arnt Heikki Steinbakk (Ap) til Aftenbladet.

Flertallspartiene Høyre, Frp, Venstre, KrF, Senterpartiet og Pensjonistpartiet setter ikke av en eneste krone til nytt sykehjem.

– Ifølge rådmannen må det bygges et nytt Lervig sykehjem hvert annet år fra begynnelsen av 2020-tallet for å holde tritt med eldrebølgen, sa Steinbakk da bystyret mandag diskuterte økonomiplanen.

Han argumenterte også med at 73 eldre står på venteliste for å få langtidsplass på sykehjem. Lervig sykehjem vil ikke kutte køen, for de som skal flytte inn her, bor på små, gamle sykehjem som skal legges ned.

Oppklaring

– Jeg har ikke anbefalt å bygge et nytt sykehjem på størrelse med Lervig (123 plasser) annenhvert år. Jeg har sagt at hvis vi ikke endrer praksis, må vi det. Underforstått: Vi må endre praksis. For vi har verken nok penger eller personell til det (nye sykehjem annenhvert år), oppklarte rådmann Per Kristian Vareide.

«Gammeldags»

Også Kåre Reiten (H) snakket om nødvendigheten av å fornye eldreomsorgen:

– Vi må møte eldrebølgen på en mer klok måte enn å bygge nytt sykehjem annen hvert år. 25 prosentsregelen (at 25 prosent av de over 80 år bør få sykehjemsplass) er gammeldags. Den regelen vil ikke være bærekraftig framover. Nå har vi 24,6 prosents dekning. Framover må vi ta i bruk nye måter: Vi planlegger bygging av demenslandsby, vi har satsingen «Leve Hele Livet» som består av forebygging, tidlig innsats, hverdagsrehabillitering og velferdsteknologi. Vi har vedtatt en demensplan med mange tiltak, blant annet bedre opplæring av ansatte og pårørende.

– Bare 11 av de 73 på venteliste bor hjemme, påpekte Reiten. (De fleste andre har korttidsplass på sykehjem, red.anm.)

Må bygge uansett

– Vi er enige i at de eldre skal få bo lenger hjemme, hvis de ønsker det. Men det er forskjell på å bygge nytt sykehjem annen hvert år og ikke bygge i det hele tatt. Nytt sykehjem trengs fordi det blir flere eldre, og alle disse kan ikke bo hjemme, sa Jakob Bjelland Eriksen (Ap).

– Det er ikke mulig å finne verken nok penger eller nok fagfolk hvis vi skal hjelpe de eldre på samme måte som nå. Vi må tenke nytt, var reaksjonen til John Peter Hernes som er Høyres gruppeleder.

Ikke gammeldags med sykehjem

– Det er skremmende at verken Hernes eller Reiten ser behovet for nytt sykehjem, sier Steinbakk til Aftenbladet.

Men i følge Reiten har Ap misforstått:

– Vi vil bygge nye sykehjem, selvsagt skal vi det. Først skal vi bygge om Ramsvik sykehjem til demenslandsby. Det skal være ferdig i 2021. Så skal vi bygge nytt, stort sykehjem, enten på Hundvåg eller Revheim. Det skal stå ferdig i 2024/25. Det er allerede bestemt i Omsorgsplanen. Men det er sju-åtte år til, så vi trenger ikke sette av penger til det nå, sier Reiten til Aftenbladet.

Vi vil bygge nye sykehjem, selvsagt skal vi det.

–Så du mener ikke at sykehjemsutbygging er gammeldags?

– Nei, vi er helt avhengig av å bygge flere sykehjem framover på grunn av økningen i antall eldre. Det jeg kritiserte, var at Ap og den alliansen der kun snakker om ventelister og sykehjemsplasser. Mitt budskap var at vi må møte eldreutfordringen på mye mer offensiv og allsidig måte: Vi må hjelpe dem slik at de klarer å bo lenger hjemme, de demente må bli bedre ivaretatt i hjemmesykepleien osv. Vi må absolutt bygge nye sykehjem, men det er så mye annet vi også må gjøre, sier Reiten.

