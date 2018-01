Ingeborgrud gir seg som gruppeleder i MDG

Daria Maria Johnsen er valgt til ny gruppeleder, og vil fungere i vervet fra 1. februar.

– Vervet som gruppeleder er tidkrevende, og styret har full respekt for at Torfinn nå ønsker å konsentrere seg om sine verv som politiker i bystyret, formannskapet, kommunalstyret for miljø og utbygging (KMU), utallige ekstra verv, og ikke minst også som fylkespolitiker. Det er spennende at Torfinn nå velger å overlevere stafettpinnen til nye krefter hvor vi skal i gang med det viktige arbeidet frem mot kommunevalget i 2019, sier styreleder Thomas Bendiksen i MdG i Stavanger i en pressemelding.

- Jeg er svært takknemlig for tilliten og ser frem til å gjøre en god jobb for De Grønne i Stavanger, sier Daria Maria Johnsen.

- Jeg har store sko å fylle og er heldig som har hatt Torfinn Ingeborgrud ved min side, som min mentor og gode kollega. Jeg ser frem til videre godt samarbeid med ham i både bystyret og i partiet.

Utover sin plass i bystyret er Daria Maria Johnsen nestleder i Hillevåg bydelsutvalg, vara i kommunalstyret for miljø og utbygging, medlem av Innvandrerrådet og styremedlem i Stavanger Boligbygg KF.