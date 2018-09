Det var i forbindelse med møtet i styringsgruppen 30. august at fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal lanserte gratis buss i en avgrenset periode som et rekrutteringstiltak for bussen når de nye bomringene trer i kraft.

Nå blir det ikke helt slik, likevel. På grunn av faren for hacker-angrep er det umulig for app-en å ha en billettpris på 0 kroner. Derfor er billettprisen satt til 1 krone. 1-kronesordningen er et tilbud til de som ønsker å prøve ut bussen som ny reisemåte. Det blir ikke åpnet opp for tilbakebetaling av allerede kjøpte periodebilletter.

Det betyr at du kan reise så mye du ønsker i én time for 1 krone per gang. Det gjelder enten det er med buss i hele Rogaland, hurtigbåten mellom Hommersåk og Stavanger og HentMeg-tjenesten i Sauda. Tilbudet varer fra og med mandag 24. september til og med søndag 7. oktober.

Ønsker varig endring

– Vi ønsker å skape en varig reisevaneendring hos så mange som mulig, derfor tilbyr vi denne ordningen. Målet er at flest mulig vil teste ut å reise kollektivt, og at det vil gi en positiv opplevelse. Gjennom å bruke app-en til å kjøpe billett gjør også de nye passasjerene seg kjent med den, forklarer fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal.

Bruk av app-en gir også oversikt over antallet nye reisende i perioden, som er viktig for å ha nok busser tilgjengelig.

Flere busser og hjelp å få

Kolumbus skal ha folk ute på de viktigste holdeplassene i Stavanger og Sandnes for å hjelpe nye reisende i denne perioden. På kundesenteret settes alle tilgjengelige ressurser inn for å svare på spørsmål, for eksempel om bruk av app-en. Det settes også inn flere ekstrabusser både uken før og etter oppstarten av bomringene 1. oktober.

Slik fungerer ordningen: