Den forbipasserende som fant den døde personen varslet politiet om funnet av den døde personen, og politiet rykket ut med flere patruljer til det aktuelle området ved Somaveien.

Ved 09-tiden lørdag vil politiet foreløpig ikke fortelle mer om funnet enn at det er en person og at det ikke er noe ved omstendighetene som indikerer noe at noe mistenkelig har skjedd.

– Men personen vil bli obdusert, sier operasjonsleder Brit Randulff i politiet.