Eldre gir dagsentrene toppskår i ny brukerundersøkelse

Svarene viser at brukerne trives, at de er fornøyde med både måltider, aktiviteter, de ansatte, åpningstidene og transporten.

Se skårene i bunnen av artikkelen.

11 dagsentre

Stavanger har ni dagsenter for eldre ved følgende sykehjem: Bergåstjern, Domkirken, Haugåstundet, Ramsvigtunet, Slåtthaug, Tasta, Vågedalen, Øyane, Blidensol.

Brukerundersøkelsen omfatter disse pluss to andre: Aktivitetssenteret Sunde som er et tilbud til personer med demenssyksom eller demenslignende symptomer og Tjensvolltunet dagsenter for mennesker med fysiske og/eller kognivite funksjonsnedsettelser.

I alt er 336 personer intervjuet.

Tjensvolltunet dagsenter har opptrening, vedlikeholdstrening og rehablitering som sitt spesialfelt, og har blant annet fysioterapeut på senteret. Brukerne som går der, gir toppskår til at treningen hjelper dem å holde seg form. Brukerne opplever også i større grad enn snittet at aktivitetene på senteret gjør at de klarer seg bedre hjemme.

Eli Karin Fosse, direktør for helse og velferd er naturlig nok stolt over de gode resultatene som levekårstyret fikk framlagt i sitt møte den 30. januar.

Bingo og sang

Hun mener sentrene framover bør være særlig opptatt av hvordan aktivitetstilbudet kan bli best mulig.

Et hovedpoeng med dagsentrene er at du skal kunne komme deg ut og treffe andre og ha det gildt i lag.

Hva er vanlige aktiviteter ved dagsentrene?

- Bingo er slager som de gamle vil ha mer av hele tida. Det blir mer og mer fysisk aktivitet og trim med fokus på at de skal klare seg lenger hjemme. Så har vi andakt en gang i uka for de som ønsker det. Vi har ulike diskusjonsgrupper, blant annet en mannfolkgruppe, avislesing og forskjellig type underholdning for eksempel noen som kommer her og spiller og synger. Et hovedpoeng med dagsentrene er at du skal kunne komme deg ut og treffe andre og ha det gildt i lag, forteller Catrine Tengesdal som er virksomhetsleder ved Vågedalen sykehjem. De har i snitt 22 betalende bruker daglig.

Nyttig info

Du må søke om plass på dagsenter. Søknaden skal du sende til ditt lokale helse- og sosialkontor.

Du kan få innvilget dagsenterplass fra en til fem dager i uken. Tilbudet omfatter frokost, middag og kaffe, og inkluderer transport.

Helse- og sosialkontoret vurderer blant annet dette når søknaden din behandles:

Søkeren har behov for ulike aktiviteter for å ivareta fysisk og psykisk helse

Søkeren kan ha behov for sosialt samvær og trygghet

Søkeren kan ha behov for oppfølging med hensyn til kost/ernæring

Søkeren kan ha behov for nettverksbygging

Søkeren må ikke ha alvorlig grad av demens eller alvorlig psykisk lidelse

Pris:

Dagsenter for eldre og mennesker med fysisk funksjonsnedsettelse: 130 kroner ved inntekt fra null til 187.268 kroner. Ved inntekt over kroner 187 268 (2G) koster det 139 kroner. Dagsenter for mennesker med utviklingshemming: 80 kroner per dag.

Høye skår

Sentrene får høye skår (mellom 90 og 100, 100 er maks) på 17 av i alt 20 påstander:

Jeg trives sammen med de andre brukerne på dagsenteret: 96

Jeg trives sammen med de ansatte på dagsenteret: 98

Jeg blir behandlet med høflighet og respekt av de andre brukerne: 97

Jeg blir behandlet med høflighet og respekt av de ansatte: 100

Jeg blir hørt hvis jeg har noe jeg ønsker å endre på: 92

De ansatte har nok tid til meg: 93

Jeg har mulighet til å snakke med de ansatte hvis jeg trenger det: 98

De ansatte snakker klart og tydelig slik at jeg forstår dem: 96

De ansatte er opptatt av at jeg skal klare meg mest mulig selvstendig: 97

Jeg får den informasjon jeg trenger om det som skjer på dagsenteret: 95

Jeg er fornøyd med aktivitetene som foregår på dagsenteret: 90

Jeg er fornøyd med maten jeg får: 90

Jeg synes måltidene er hyggelige: 97

Jeg er fornøyd med tidspunktet jeg blir hentet: 95

Jeg blir godt ivaretatt på drosjeturen: 98

Jeg er fornøyd med åpningstidene til dagsenteret: 97

Alt i alt, hvor fornøyd er du som bruker av senteret? 96

Under 90

Her er de tre påstandene som skårer under 90:

Transporten kommer på det tidspunktet den skal: 88

På dagsenteret får jeg trening som hjelper meg å holde meg i form: 84

Jeg opplever at aktivitetene på dagsenteret gjør at jeg klarer meg bedre hjemme: 83.

