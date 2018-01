Sender ut OBS-varsel om mandagsværet

Meteorologisk institutt venter svært mye nedbør i Rogaland fra mandag morgen. I løpet av 24 timer er det ventet mellom 50 og 70 millimeter, lokalt opptil 100 millimeter nedbør på 24 timer.

Meteorologisk institutt har derfor tatt kontakt med Fylkesmannen i Rogaland. De er urolige for at kombinasjonen kjøligere vær og mye nedbør kan føre til at store deler av nedbøren kommer som snø, og Fylkesmannen har valgt å varsle om uværet.

Bekymret for store snømengder

I OBS-varselet er snøgrensen stipulert til mellom 100 og 300 meter over havet, men snøen kan komme enda lenger ned. Ifølge vakthavende meteorolog er det områdene sør for Boknafjorden som får mest nedbør. Gjerne ikke helt ute langs kysten, men litt inn i landet.

Kartene viser observert vind og vindkast på #Vestlandet søndag ettermiddag på de mest utsatte stedene. Vinden gir seg ikke før natt til tirsdag, og sterkest vind ventes mandag morgen. pic.twitter.com/FmSjQI2uf5 — Meteorologene (@Meteorologene) January 14, 2018

– Fylkesmannen minner om de store snømengdene som falt på Jæren i 2012. Dette været var også bare meldt som OBS-varsel. Det oppfylte ikke kriteriene for ekstremvær fordi det var for lokalt. Det førte likevel til store problem, spesielt med tanke på framkommelighet, skriver Fylkesmannen.

Det kommer i tillegg til å blåse ganske kraftig, og det ligger også ute et OBS-varsel med vind. Fra søndag ettermiddag kan det komme vindkast estimert til mellom 25–30 meter per sekund fra sør/sørøst. Fylkesmannen ber aktuelle kommuner om å forberede seg på at det kan komme mye snø fra mandag morgen.

– Ikke driv uteaktivitet

– Mandag er ikke den dagen du bør drive med uteaktivitet, sier vakthavende meteorolog Tone Christin Thaule ved Meteorologisk Institutt til Aftenbladet.

Frem til tirsdag er det mye dårlig vær i vente, og Thaule forteller at det er viktig å ta hensyn til været de kommende dagene.

– Sterk vind og mye snø er en dårlig kombinasjon for sikten, sier hun.

Det har gått unna på farevarselfabrikken hos meteorologene i dag. Sjekk utsendte varsler her: pic.twitter.com/PWZjObGPsH — Meteorologene (@Meteorologene) January 14, 2018

Sterk vind

Søndag er det ventet sterk vind og mye snø i distriktet.

– Foreløpig blåser det stiv kuling langs kysten, og den vil øke til sterk kuling. Det kan bli en turbulent søndag, sier Thaule.

Det blir lave temperaturer i distriktet. Langs kysten i lavlandet vil det være plussgrader, mellom to og tre, mens i fjellet blir det kuldegrader.

Mye snø

Thaule forteller at det kan komme mye snø fra natt til mandag og natt til tirsdag, men på tirsdag går nedbøren over til bygevær. Da vil også vinden roe seg.

Hun forteller at det er stor sannsynlighet for at det vil komme en del snø i Brekko også.

