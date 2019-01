Med lovnad om et bedre liv kom den fattige og ressurssvake kvinnen til Norge. Mannen hun trodde at hun skulle gifte seg med, tvang henne ut i prostitusjon.

En 29 år gammel mann bosatt i Stavanger er i Gulating lagmannsrett dømt til fire års fengsel for menneskehandel. En enstemmig rett finner det bevist at han utnyttet fornærmedes sårbare situasjon til å prostituere henne og også til egne seksuelle formål.

Også i Stavanger tingrett ble mannen dømt til fire års fengsel. Selv nekter han straffskyld.

Forespeilet et bedre liv

Både tiltalte og fornærmede er fra Bulgaria, men de siste årene har tiltalte vært bosatt i Stavanger. Han ble kjent med fornærmede via Facebook i begynnelsen av 2016. Her innledet han et forhold til henne. Han skal ha forespeilet henne ekteskap og en bedret økonomisk situasjon for både henne og hennes barn.

Disse lovnadene skal ha blitt forsterket da de to møttes i Bulgaria høsten 2016. Fornærmede hadde da reist fra mannen sin og deres tre barn for å være sammen med tiltalte, som også er gift. Sammen reiste de til Polen.

Kort tid etter at de hadde forlatt Bulgaria fikk hun beskjed om at hun måtte jobbe som prostituert. Både for å betale for reisen og for å finansiere leiligheten de to skulle bo i. Den tiltalte 29-åringen hadde ikke inntektsgivende arbeid under oppholdet i Polen.

Kommunikasjonskontroll

I mars 2017 gikk turen videre til Stavanger. Også her måtte fornærmede prostituere seg. Pengene hun tjente gikk i all hovedsak til 29-åringen, som hun fremdeles håpet å få et godt liv sammen med.

I april 2017 ble fornærmede oppsøkt på gaten av politiet. Etter nærmere undersøkelser ble politiets mistanke om hallikvirksomhet og menneskehandel styrket. Det ble besluttet å opprette kommunikasjonskontroll mot tiltalte.

Under ankeforhandlingene i lagmannsretten ble noen av samtalene mellom tiltalte og fornærmede spilt av. Blant annet kommer det frem at mens fornærmede følte seg truet, tenkte tiltalte utelukkende på pengene kvinnen tjente som prostituert.

Retten finner det bevist at 29-åringen manipulerte fornærmede, at han truet henne og også at han brukte vold mot henne.

Menneskehandel

En enstemmig rett mener at menneskehandelkriteriene er til stede i saken og at det ikke er riktig å dømme 29-åringen utelukkende for hallikvirksomhet. Retten mener at tiltalte har utnyttet kvinnens sårbare situasjon.

Fornærmede kommer fra svært fattige kår i Bulgaria. Sammen med mann og tre barn bodde hun i et hus med to rom og utedo. Innlagt vann var det ikke. Heller ikke kjøkken. Hun drømte om et bedre liv og ble derfor med tiltalte.

Retten mener at hun ikke hadde forutsetninger for å klare seg alene verken i Norge eller Polen. Hun kan verken engelsk, polske eller norsk, kan knapt lese og er ikke kjent med hjelpeapparater i de to landene.

Retten mener det er bevist at hun var avhengig av tiltalte og at tiltalte utnyttet dette.

Glad for å bli trodd

Kvinnens bistandsadvokat, advokat Verna Rege Nilssen i Advokatfirmaet Sørskår, sier til Aftenbladet at hennes klient er svært glad for at straffesaken nå er ferdigbehandlet.

Marie von Krogh

- Hun er glad for å bli trodd. Denne saken har vært en voldsom påkjenning for henne, sier Rege Nilssen.

I dommen pekes det på at fornærmede i flere avhør forklarte seg uriktig for politiet. Retten mener ikke at dette svekker hennes troverdighet. I dommen står det blant annet at fornærmede fryktet tiltalte og hans familie, samtidig som hun fremdeles, etter at tiltalte hadde blitt pågrepet, hadde følelser for ham. «Det er i denne typen saker ikke uvanlig at offeret forsøker å dekke over og hjelpe gjerningspersoner», står det i dommen.

- Min klients forklaring støttes også av øvrige bevis i saken, sier Rege Nilssen.

Blir anket

Da saken var oppe i Stavanger tingrett i fjor sommer, la aktoratet ned påstand om at 29-åringen måtte dømmes til to års fengsel. Likevel ble straffen fire års fengsel. Da saken ble behandlet i lagmannsretten, valgte aktor, politiadvokat Karen Mork, å legge ned påstand om fire års fengsel.

Jonas Haarr Friestad

Dette reagerer tiltalte på, ifølge hans forsvarer, advokat Anne Kroken i Advokatfirmaet Torstrup.

- Min klient er gjort kjent med dommen og den vil bli anket. Han er svært uenig i rettens vurderinger. Min klient reagerer sterkt på at aktor endret sin påstand om straff fra to til fire år fra tingretten til lagmannsretten uten at det foreligger nye opplysninger i saken. Det er heller ikke vektlagt at kvinnen innrømmer å ha løyet i alle sju avhørene i Norge. Først i sin siste politiforklaring i Bulgaria sier hun at hun nå snakker sant, sier Kroken og fortsetter:

- Min klient reagerer på at retten etter det legger fornærmedes forklaring til grunn.

I tillegg til fire års fengsel dømmes 29-åringen til å betale 30.000 kroner i erstatning og 150.000 kroner i oppreisningserstatning til kvinnen.

I motsetning til i tingretten frifinnes imidlertid 29-åringen for kravet om inndragning av utbytte.