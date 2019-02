Satudarah-medlem fengslet etter voldsepisode

Også et medlem av en annen såkalt 1%-motorsykkelklubb - Gremium MC - er siktet i samme sak. Han er ikke fremstilt for varetektsfengsling.

Ifølge politiadvokat Sundas Arshad i Sør-Vest politidistrikt ble seks personer siktet etter at en mann ble utsatt for vold på en fest i Sandnes natt til tirsdag denne uken.

Offeret har i politiavhør forklart det var to menn og en kvinne som utøvde volden mot ham.

Narkobeslag

I forbindelse med pågripelsen av Satudarah-medlemmet (34) ble det også funnet flere kilo hasj og rundt 6000 tabletter. Dette forholdet har 34-åringen erkjent, ifølge fengslingskjennelsen fra Stavanger tingrett.

_ Min klient avviser at han har vært involvert i voldsbruk. Vi kommer til å anke denne fengslingen som vil ha store konsekvenser for min klient. Han er dypt uenig i rettens avgjørelse, sier Anne Kroken.

Fakta: 1%-KLUBB Betegnelse på en motorsykkelklubb som selv definerer seg som lovløs, med sine egne lover og regler. Begrepet «One Percenter» (énprosenter) sies å ha blitt innført etter et motorsykkeltreff i California 1947. Arrangøren, American Motorcyclist Association, skal ha uttalt at problemene ble forårsaket av den ene prosenten avvikere som sverter publikums syn på motorsykler og motorsyklister.

Advokat Ørjan Eskeland, som forsvarer Gremium-medlemmet, sier at hans klient har opplyst at han ikke har vært involvert i voldsbruk.

Halloween-vold

Også i 31.oktober i fjor var medlemmer av Satudarah MC og Gremium MC involvert i en alvorlig voldssak. Da ble to menn utsatt for grov vold i forbindelse med en Halloween-fest på Hommersåk. Et av ofrene havnet i koma.

34-åringen nå er varetektsfengslet skal ifølge politiet også ha vært involvert i denne saken, men avviser selv dette. Ifølge kjennelsen fra Stavanger tingrett ble han løslatt fra varetekt i Halloween-saken i november i fjor. Satudarah-medlemmet skal også ha flere uoppgjorte narkotikasaker på seg. Disse stammer fra 2017 og 2018.

Forbudt i hjemlandet

Satudarah MC ble opprettet i Nederland for snart 30 år siden. Der I de senere årene har den spredt seg til over 18 land . Internasjonalt er flere av medlemmene i motorsykkelklubben straffedømt for grov kriminalitet. Klubben ble i fjor forbudt både i Nederland og i Tyskland fordi myndighetene regner den som en kriminell organisasjon.

Allerede i 2014 etablerte klubben seg i Stavanger-området.

Senere har det vært flere avisoppslag i riksmediene om at MC-klubben har forsøkt å starte en egen avdeling i Oslo. I denne forbindelse skal det ha vært flere møter med kjente gjengmedlemmer og andre tunge kriminelle.

