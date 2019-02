Lervig vokste med 10 millioner i fjor: Satser stort på nytt blendery i Ledaal Park

Bryggeriet Lervig AS fortsetter å vokse. I fjor omsatte selskapet for rundt 65 millioner kroner. Det er 10 millioner mer enn i 2017. Nå satser de millioner av kroner på et nytt konsept i Ledaal Park.