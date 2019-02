Jorenholmen rives ikke likevel

Det var Frode Myrhol i FNB som med en fiffig manøver sørget for at det omstridte parkeringshuset kan bli stående, til tross for tidligere vedtak om det motsatte.

Høyre, Frp og KrF lanserte nemlig et fellesforslag om at p-huset skulle bli stående midlertidig, i minst fem år, og heller ikke bli revet før et nytt p-hus står klart på Fiskepiren.

Myrhol ville ikke stemme for dette fordi han er imot å bygge et nytt p-hus på Fiskepiren, og dermed falt fellesforslaget med 5 mot 6 stemmer. Senere i den kaotiske avstemningen hadde Myrhol selv et forslag om å stryke hele punktet i planen som innebærer at p-huset skal rives.

Når de tre andre partiene stemte for dette, er plutselig det til tider utskjelte huset fredet på ubestemt tid. Sentrumsplanen er ennå ikke endelig vedtatt, så her kan det skje endringer fram mot bystyrebehandlingen.

– Enten elsker man p-huset eller man hater det. Vi ønsker å beholde det litt til. Om få år er det gjerne færre som vil ta bilen, men vi trenger å gardere oss i mellomtiden, sa Raustein.

Dette fikk Kjartan Lunde (V) til å ta ordet. Venstre har i en årrekke vært svært ivrig når det gjelder å fjerne p-huset som ble oppført som en midlertidig løsning for 40 år siden.

– Noe av det verste med kveldens vedtak er at p-huset ikke skal rives. Det er en helt feil bruk av en flott tomt. Vi fikk flertall for å rive det sist, men dessverre har flertallet nå heller gått for å verne. Forferdelig. Det kunne blitt en fantastisk ny park og lekeplass, sa Lunde.

Kari Nessa Nordtun (Ap) greide ikke å dy seg.

– 40 år har det stått der, deriblant de siste 24 år med Høyre. Da er det kanskje på tide å samarbeide med noen som vil realisere drømmen om å få vekk Jorenholmen, sa hun.

Leder Kari Raustein (H) beskrev prosessen fra begynnelsen av, helt tilbake i 2012.

– Det første forslaget som kom var full av spretne forslag, bru over Vågen blant annet, men så har det gått seg til etter hvert. Planen viser at vi er villig til å ta vare på det særegne sentrum, og at det slik sett er en verneplan. Men byen får og lov til å vokse, med både arbeidsplasser og at mange skal bo i sentrum, sa Raustein.

Flertallet ville også utrede om Domkirkeplassen likevel skal brukes som hovedtrasé for bussene i perioden da Kongsgata skal oppgraderes.

Per Endre Bjørnevik (KrF) stemte for dette, men innrømmet at han var veldig skeptisk til busser over Domkirkeplassen.

– Jeg snakket med kirkevergen som var bekymret over at tungtrafikk skulle gi rystelser og skade Domkirkens fundament. Men jeg kan være med på å vurdere det, sa Bjørnevik.

Ellers kom det fram at verken Høyre, Frp eller KrF er veldig interessert i å flytte Turistforeningens hus, gamle Kannik prestegård, til Kiellandshagen.

– Vi mener området ved Fylkeshuset, nær krysset Peder Klows gate/Muségata er et bedre alternativ, sa Kari Raustein (H).

Andre endringer som fikk flertall i Kommunalstyret for byutvikling (Kbu):

Også taxi skal få lov til å kjøre i kollektivaksen Klubbgata/Kongsgata.

Innerste delen av Vågen, fra Skagen Brygge Hotell og inn, prioriteres for småbåter.

Løkkeveien ved Betel: Løkkeveien 64 tillates revet.

Kannik og Madlaveien: Trafikkforholdene skal evalueres før bussveifilene bygges, og bilistene henvises til bare ett felt hver vei.