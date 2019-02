Da mannen skulle kjøpe mobiler, kom spørsmålet han ikke kunne svare på

(Bergens Tidende): Politiet går torsdag formiddag til retten og ber om fengsling av en gjengangerkriminell mann i midten av 30-årene.

Mannen er fra Nordvestlandet, og ifølge politiadvokat Bernt Kallevik Dahlsveen kom han til Bergen tirsdag denne uken.

Med seg på ferden, mistenker politiet, hadde han bankkort og en mobiltelefon som skal være stjålet fra en person utenfor en kiosk på Nordvestlandet.

Stilte kontrollspørsmål

Anklagene mot mannen går også ut på at han, i en mobilkiosk i Bergen, skal ha forsøkt å kjøpe to mobiler med et av de stjålne bankkortene.

Det skal ha skjedd på Bergen storsenter tirsdag ettermiddag.

– De i kiosken stilte kontrollspørsmål til ham, blant annet om et mellomnavn, og da klarte han ikke å svare, sier Dahlsveen.

Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Siktelsen for dette forholdet gjelder forsøk på bedrageri overfor de ansatte i mobilkiosken.

Politiet ble varslet om hendelsen, og mannen ble så pågrepet i Bergen sentrum.

– Erkjent mye

Torsdag kan enden på visen bli fire uker i varetekt, hvis politiet får det som de vil.

Ifølge Dahlsveen er mannen dømt elleve ganger tidligere, til dels for samme type kriminalitet som han nå er tatt for.

– Han har erkjent mye av det som står i siktelsen, sier politiadvokaten.