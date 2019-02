Søndag blir det storøvelse i Sirdal

Scenarioet starter med at politiet får melding om at en gruppe personer i fjellet blir tatt av et skred.

– Dette vet vi at reelt kan skje. I slike hendelser er vår evne til å organisere oss og koordinere innsatsen på en god måte, tidskritisk. Derfor er det viktig å øve på nettopp dette, sier politioverbetjent og øvingsleder Runar Heggen ifølge en pressemelding.

SeaKing og Luftambulanse i Sirdal

Det er derfor ikke et reelt snøskred som finner sted i Sirdal på søndag. Øvelsen er en del av avslutning for Røde Kors sitt «Redning skred» og «KSOR»-kors som arrangeres i Sirdal.

Det er samtidig en samvirkeøvelse for alle deltakere i snøskredberedskapen. Denne gjennomføres som et ledd i utdanningen, samt for å høste nødvendige erfaringer og styrke gjeldende beredskap innen snøskred. Selve øvelsen vil pågå på Gravarsryggen i Sirdal.

Det er planlagt bruk av både SeaKing-helikopter, luftambulanse og hundeekvipasjer i øvelsen. Røde Kors, Norske Redningshunder, Øvre Sirdal Leitalag, Folkehjelpen og Speiderne deltar i tillegg til politiet.