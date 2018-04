Russ i polititrøbbel

Sør-Vest politidistrikt meldte klokka 19 fredag kveld om at russegutter hadde barket sammen i slagsmål ved Giskehallen. De rykket ut til, men ingen av partene i slåssingen ønsket å anmelde noen. Ingen var heller alvorlig skadet, ifølge politiet.

Klokka 19.30 var fredagskvelden over for en 19 år gammel mannlig russ. Han ble innbrakt fra et russetreff ved Store Stokkavatn, etter at han ifølge politiet viste at han ikke kunne oppføre seg. Den unge mannen løp rundt og skrek i området, og sparket i tillegg i politibilen. Til slutt ble han påsatt håndjern og brakt til arresten.

Politiet rykket ut til russetreffet ved Stokkavannet etter at de ved 19-tiden fikk melding fra ambulansepersonell om at en del russ lå «strødd omkring» i området rundt pumpehuset ved Stokkavannet.