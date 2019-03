Den Cayman Island-registrerte luksusyachten «Flying Fox» har ligget til kai i Stavanger siden torsdag 7. mars. Det 136 lange og 21 meter brede skipet kan blant annet skilte med innendørs kino, to helikopterdekk og utendørs svømmebasseng. Det splitter nye luksusskipet, som er verdens 14. største, er bygget hos verftet Lurssen i Tyskland. Hensikten med Norges-besøket godt utenfor turistsesongen er nok å få momsfritak i byggelandet Tyskland.

Skipsmegler fikser opp

Totalprisen for yachten oppgitt å være rundt 300 millioner dollar, altså rundt 2,7 milliarder kroner inklusiv tysk moms på 19 prosent. I så fall vil momsrefusjonen tilsvare rundt 431 millioner norske kroner.

Ifølge Dag Matre hos Stavangerregionen Havn IKS, har skipet meldt at det vil forlate Stavanger utpå dagen mandag.

Luksusyacht ligger til kai i Stavanger - kan spare 431 millioner kroner

Det skyldes antakelig at noen fra mannskapet må ta turen ut til tollkontoret i Risavika mandag formiddag for å få de nødvendige stemplene på dokumentene som viser at de har vært i Stavanger. Rettere sagt: at skipet dro rett fra verftet i Tyskland (EU) til et land utenfor EU.

Matre opplyser at havnevesenet i Stavanger før anløpet blir kontaktet av en skipsagent, som bestiller kaiplass og eventuelle andre tjenester. Vedlagt bestillingen følge detaljerte opplysninger om skipet og mannskapet, og hva de vil trenge av vann og andre fasiliteter.

– Så sender vi regningen for det hele via samme skipsagent. Og det er det fra vår side, sier Matre.

Anders Minge

Må ha bekreftende stempel

Skipsagenten tar seg også av å skaffe los, samt på forhånd å rapportere ankomsten til norske tollmyndigheter. Det skjer ifølge avdelingsleder Rolf Ole Seljeflot i Tollvenes region Vest-Norge via onlinetjenesten SafeSeaNet. Formularet der ber om mye av de samme opplysningene som havnemyndighetene får.

Deretter må noen på skipet oppsøke tollkontoret i Risavika havn i Tananger for å få utstedt et dokument som bekrefter at skipet har lagt til kai i Norge, og at det skal forlate landet igjen. Dette kontoret holder ifølge Seljeflot åpent mandag, onsdag og fredag fra klokka 8 til 12.

Når stempelet fra tollkontoret er på plass, kan skipet forlate Stavanger. Og rundt 431 millioner kroner er spart.

På vårt webkamera som viser Byfjorden, kan du se om «Flying Fox» ligger ved Konserthuskaien. Skipet er søndag formiddag på testtur på Boknafjorden.

Som momsrefusjon på vesker

Regelverket kan sammenliknes med at du kjøper en luksusgjenstand i utlandet, for eksempel en dyr designerveske. Da kan du kreve å få momsen i kjøperlandet refundert på flyplassen. Men når du ankommer Norge, fører du varen, altså vesken, inn i landet. Varer over en viss verdi skal fortolles. Da skal du gå på rødt i tollen og betale moms og toll for vesken. Hvis ikke, risikerer du at vesken blir inndratt og at du får bot.

Forskjellen for skipseieren er at vedkommende ikke innfører varen, altså båten. Den er bare på besøk. Dermed koster ikke omveien om en sørnorsk havn mer enn havneavgifter og kostnader for mannskap og drivstoff, samt en taxitur til Risavika for å få det nødvendige stempelet på dokumentasjonen som viser at skipet har søkt havn utenfor Tyskland og EU.

Men om og når Brexit blir en realitet, kan det være slutt på disse anløpene fra luksusskip bygd i Tyskland til norsk havn. Da blir det både kortere og mer praktisk å ta turen over til Storbritiannia.

