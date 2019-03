Beboerne har flyttet inn i Vindmøllebakken

Se bilder fra innsiden av Vindmølleparken i bildegalleriet øverst i saken

Helt innerst i Pedersgata, like ved de store kornsiloene, står Vindmøllebakken. Beboerne flyttet inn i romjulen, og onsdag ble den offisielle åpningen arrangert.

– I Norge er bofellesskap ofte forbundet med institusjoner. Vindmølleparken er langt i fra det, sier beboer og styreleder Andreas Middelthon.

I første byggetrinn ble 26 leiligheter solgt. Andre byggetrinn er allerede i gang, og det er ventet at leilighetene kommer ut for salg i høst. Til sammen vil det være 40 leiligheter i bofellesskapet. I tillegg skal det bygges by-villaer på samme tomt, men som ikke vil høre til bofellesskapet.

– Demografien i Vindmøllebakken er som den er ellers i samfunnet. Vi har eldre, småbarnsfamilier, enslige og folk med innvandrerbakgrunn. I tillegg bor det fem hunder og to katter her, forteller Middelthon.

– Alle hundene var på ’date’ før de flyttet inn, og har nå et eget fellesskap, legger han til med et glimt i øyet.

LES MER OM PROSJEKTET VINDMØLLEBAKKEN:

540 kvadratmeter med fellesareal

Byggingen av Vindmøllebakken startet i oktober 2017, og skal tilby kollektive løsninger og bærekraftig bofellesskap.

De som bor her får nemlig tilgang til 540 kvadratmeter med fellesareal med på kjøpet.

Tanken er at beboerne har sine egne leiligheter der de kan trekke seg tilbake, men at arkitekturen vil gjøre det naturlig å omgås naboen. Fellesarealet består blant annet av et felleskjøkken, gjestehybler, tak-terrasser, amfi, verksted, vaskeri, bibliotek og et eget vekstrom for grønnsaker.

– Beboerne har vært inkludert i bygge- og beslutningsprosessen fra start av, forteller gründer og styreleder i Kruse Smith, Sissel Leire.

– Det var beboerne som ønsket bibliotek, for eksempel. Vi lager bygningen, så trekker vi oss ut og lar resten være opp til dem.

Isolert med hamp

Vindmøllebakken er bygget med bærekraftige byggemateriell, som massivt tre og hamp til isolasjon. I tillegg skal bygningen være sosialt bærekraftig.

– Det er stor deltakelse i beslutningsprosessene. Det er etablert 20 grupper som jobber med møblering av fellesarealene, bil-deling, godt naboskap og kunnskaps-deling, forklarer Middelthon.

Flere pågående prosjekt

Vindmøllebakken er bygget på en boform kalt «Gaining by sharing», som kan oversettes med «vinne ved å dele». Boformen er utviklet av Kruse Smith, Helen & Hard, Indigo Vekst og Gaia Trondheim.

Leire informerer om at det er pågående «Gaining by sharing»-prosjekter i Kristiansand, Voss, Oslo og Bergen.

– Tanken er at konseptet skal utvikle seg, og at bofellesskapene kan lære av hverandre etterhvert. Hvis det for eksempel oppstår en konflikt hos noen, kan de høre med andre om hvordan de har løst det, sier Leire.