En av Bogafjell-elevene ute av sykehus

Ei jente på 12 år ligger fortsatt på sykehus og er alvorlig skadet etter at en buss havnet i autovernet på Skrumoen bro i Lyngdal fredag ettermiddag. Tilstanden er stabil. Den andre av de to jentene fra Bogafjell skole som ble sendt til sykehus, er utskrevet.

Lørdag ettermiddag samlet mange elever, foreldre og lærere seg på Bogafjell skole for å snakke om fredagens ulykke sammen med et psykososialt team fra Sandnes kommune. De som hadde behov for det, fikk ha private samtaler, mens andre fikk snakke i plenum om det de hadde opplevd. Mange lurte på hvordan mandagen kom til å bli.

– Vi samler elevene i klassene som vanlig og starter dagen med å ha fokus på ulykken. Vi kommer til å bruke den tiden som er nødvendig. Mange har sikkert tenkt mye på dette i helgen, og elevene skal få all mulig tid til å snakke om ulykken. Vi har også helsesøstre på plass som kan ivareta elevene dersom det blir nødvendig, sier rektor Jørgen Slyk ved Bogafjell skole søndag ettermiddag.

Roser samholdet

Bussjåføren ble også lettere skadet i ulykken, der 40 skoleelever fra Bogafjell skole i alderen 11–12 år, samt tre lærere, var involvert. De var på vei hjem etter en uke på leirskole på Evje.

– Vi håper på det beste. Elevene kommer mandag til å få tid til å skrive hilsener og tegne tegninger som vi kan sende til sykehuset, sier Bogafjell-rektor Slyk.

Jon Ingemundsen

Rektoren forteller om intense timer fra ulykken skjedde fredag ettermiddag fram til søndag kveld. Usikkerheten bredde seg, og spørsmålene var mange blant engstelige foreldre. Samtidig skapte den alvorlige ulykken et helt spesielt bånd mellom de involverte.

– Midt i det vonde har elevene skapt et enormt godt samhold. Jeg kan ikke få fullrost elever, foreldre og lærere nok får måten de har taklet dette på. Jeg er stolt av dem jeg har rundt meg, sier rektor Slyk.

