Dette bør du vite før du ferdes på isen

Torsdag målte Sandnes kommune isen på Bråsteinvatnet, Stokkelandsvatnet og Gisketjern.

Målingene ga følgende resultat:

Vann Måledato Tykkelse Bråsteinvatnet 28.02.18 6-9 cm. - usikker is Stokkelandvatnet 28.02.18 7-9 cm. - usikker is Gisketjern 28.02.18 8-10 cm. - usikker is

Først når målingen viser at isen er over 13 cm tykk, fjernes utplasserte skilt om usikker is.

Sandnes kommune kan aldri garantere at et vann er 100 prosent trygt og ber derfor alle om å være forsiktige uansett, også når isen er definert som trygg.

Vær oppmerksom på følgende:

områder nær elveutløp og elveinnløp

ved odder og nes

langs myrer og siv

trange sund og ved grunner

isen bør være minimum 13 cm tykk

Stemmen i Hommersåk er kunstig regulert tjern. Dette vannet vil alltid være usikkert. Skilt om usikker is vil derfor være permanent utplassert.

Isvettreglene i forkortet versjon

Ha respekt for isen Ikke gå ut på is uten å kunne svømme Hold deg på sikker is Vær spesielt oppmerksom på høstis, snødekket is og våris Bruk alle sansene når du går på isen Gå flere i følge Ta med deg skikkelig og tilstrekkelig sikkerhetsutstyr Hvis du går igjennom isen, ikke få panikk Hvis andre går gjennom isen, hold avstand

Isvettreglene er utarbeidet av Tryg Forsikring og Norges Livredningsselskap.

Husk at all ferdsel på is er på eget ansvar.

Sandnes kommune understreker at motorisert ferdsel på islagte vann i utgangpunktet er forbudt.

I Stavanger håper de å åpne for skøyting på Hindalsdammen innen få dager, men heller ikke her er isen trygg.

