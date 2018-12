Babylykke for Henrik Ingebrigtsen

Det forteller bildet av nyfødte Charlotte som friidrettsprofilen fra Sandnes delte lørdag kveld. Under bildet skriver han at datteren ble født 28. desember. Fra før har paret ett barn. Datteren Olivia ble født 2. juledag for to år siden.

27-åringen fra Sandnes får imidlertid ikke nyte idyllen på hjemmebane i mange ukene. Allerede 6. januar drar Ingebrigtsen-brødrene til treningsparadiset Dullstroom i Sør-Afrika på sin faste, månedslange treningsleir. I den afrikanske høyden skal de legge grunnlaget for det som forhåpentligvis skal bli en ny, god sesong på friidrettsbanen.

Tidligere varslet Henrik Ingebrigtsen at han ønsket å utsette den faste treningsleiren i Sør-Afrika dersom fødselen lot vente på seg.

Nå kan Henrik Ingebrigtsen se tilbake på et strålende år - både privat og på friidrettsbanen. I april giftet han seg, og like før årets slutt toppet han altså det hele med å bli tobarnsfar.

Også sportslig har 2018 vært et godt år for Ingebrigtsen. I sommer løp han inn til sølv på 5000 meter under EM, og viste at han for alvor er på vei tilbake til europatoppen etter skademarerittet som ødela 2017-sesongen.