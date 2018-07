Skogbrann ved Lunde i Sirdal

Vaktleder Stig Forbregd ved Brannvesenet i Sør IKS forteller at brannen skal ha startet i en skråning.

– Vi vet foreløpig ikke omfanget av brannen, men brannvesenet er på stedet for slukking.

Fungerende brannsjef i Sirdal brann- og redningsvesen, Inge Stangeland, opplyser til Avisen Agder at brannvesenet fra Tonstad, Øvre Sirdal og Dirdal er på stedet. I tillegg skal et brannhelikopter være på stedet for å hjelpe med slukningsarbeidet.

Kan bli aktuelt å evakuere

Brannen befinner seg nært et boligområdet og den gamle skolen på stedet. Politiet i Sør-Vest er på vei til stedet, og vil avgjøre om de som bor i bolighusene ved brannen må evakueres.

– Det vil vi ta stilling til når vi kommer til stedet, sier operasjonsleder Jøran Solheim.

Leserinnsendt

Fare for ny brann i området

Dette er den andre brannen i Sirdal i dag. Ifølge Forbregd skal det ha vært en brann ved Ystevoll. Han melder om at denne brannen er slukket, og at brannvesenet holder på med etterslukking.

Brannvesenet fikk en melding om røykutvikling rundt 13.10 i området mellom Lysebotn og Sinnes.

– Det er observert at det er røykutvikling, men ikke bekreftet at det er brann, sier Forbregd.

På grunn av mangel på ressurser og stor brannfare i området har ikke brannvesenet vært på stedet enda.

Saken oppdateres.