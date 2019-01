Jone fikk ikke tak i medisinen sin

– At medisinen min ikke fantes noe sted, kom litt uventet på meg. Jeg trodde dette var helt trivielle medisiner som mange går på.

Jone Laugaland (70) er en sprek mann, men for tre år siden hadde han et lite hjerneslag. Selv om han i dag ikke har store plager av dette, må han ta blodfortynnende medisin hver morgen og kveld for å forebygge at han får slag på ny.

Apoteket ringte rundt

Rett før jul oppdaget han at han ikke hadde flere resepter på medisinen igjen. Fastlegen fornyet resepten, og Laugaland gikk på apoteket i romjula for å hente den. Trodde han. Problemet var at apoteket ikke hadde mer igjen.

– Apotekeren ringte rundt til flere andre apotekt, også konkurrerende kjeder og sykehusapoteket. Ingen hadde. De sa den fantes i Skudeneshavn og i Flekkefjord. Apotekeren sa det skulle komme nye medisiner i uke 2, forteller han.

Siden Laugaland bare hadde noen få tabletter igjen, ringte han til en kamerat som han visste brukte den samme medisinen. Kanskje han hadde noen til overs?

– Men det hadde han ikke, sier Laugaland.

Han skriver blogg regelmessig og la ut et innlegg om medisinhendelsen.

Folk ville hjelpe

– Jeg fikk sikkert 50 henvendelser fra folk. Jeg ble veldig overrasket over at så mange ville hjelpe meg, men selv har jeg ikke hatt panikk.

Litt har han likevel tenkt på det. For lørdag gikk han innom apoteket igjen.

– Der traff jeg en veldig hyggelig ung mann. Han kikket på skjermen og sa at apoteket akkurat hadde fått inn to bokser. Det var en restbestilling, og jeg fikk da den ene.

– Kommer du til å gjøre noe annerledes på grunn av dette?

– Jeg innser at jeg nok må begynne å kjøpe nytt når jeg begynner på ny boks, og ikke vente til den nesten er tom. Men mannfolk tar det ikke alltid så nøye, sier han.