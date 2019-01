– Velkommen til Nye Lunde skole, sier rektor ved Lunde Skole, Anne Lunde.

Mye Lunde, ja. Lunde vokste opp like i nærheten av Lunde skole, og det var nærmest forhåndsbestemt at hun en gang skulle være rektor ved skolen.

– Noen tror nærmest jeg eier skolen, flirer Lunde.

Akkurat nå er hun sjef for en ren ungdomsskole. Lunde skole på Hundvåg har siden starten i 2001 vært en skole for 1.-10. klasse. Gjennom flere år har barneskoleelevene blitt faset ut og flyttet over på Skeie skole. Nå er det bare én 7. klasse igjen. Den forsvinner til sommeren.

Fredrik Refvem

28 millioner kroner stor investering

I den forbindelse har Stavanger kommune investert 28 millioner kroner i å oppgradere skolen i ny drakt. Fire bygg med totalt 12 klasserom er fornyet for å lage plass til ungdomsskolen.

Utenfor klasserommene er det bygget fellesrom med «huler» for samarbeid.

Fredrik Refvem

I tillegg har også skolen fått nytt rom for mat og helse, og helt ny naturfags-lab.

Og i naturfags-labben full gang når Aftenbladet kommer på besøk onsdag.

– Vi skal ta temperaturen på vann, forklarer Viktor Lerang, Karen Elise Hjorteland, Mia Jensen og Ben Gannon.

Fredrik Refvem

Ny kantine

8. klassingene sitter med et vannglass over en blåselampe, og har laget en hypotese for hvor lenge det vil gå før vannet koker.

– Min hypotese er at det vil koke innen 5–10 minutter med varme på, sier Hjorteland.

– Det er 32 grader nå, roper Jensen ut.

– Det øker faktisk med seks grader i minutter, konstaterer Gannon.

– Hva syns dere om det nye naturfagrommet?

– Det er veldig kjekt. Her er det mer spennende å gjøre, er elevene enig i.

Fredrik Refvem

I tillegg har personalet fått nye, store arbeidsrom. Elevene har fått kantine og amfi som er åpen for hele skoledagen for de rundt 240 elevene ved skolen. Her kan de sitte og lese og spise, og få felles opplevelser og inspirasjon.

– Fellesrommet betyr mye for elevene. Det gjør at du føler deg velkommen inn i skolen og kan skape relasjoner. Skole skal ikke bare være klasserom, men også samspill med andre. Jeg tror elevene setter pris på at det er en kantine her, sier hun.

Fredrik Refvem

Klar for enda flere elever

– Er foreldrene enig?

– Jeg har spurt, men har ikke hørt noe negativt. Elevene har eget kantinekort som de kan fylle på hjemmefra, og aldri penger, sier Lunde.

Lunde skole har fått 5,7 millioner kroner til å bygge om uteområdet for å gjøre det mer tilpasset ungdom. Der går en landskapsarkitekt i gang til sommeren.

– Nå har vi tre parallell-klasser, men vi har faktisk plass til fire. Så vi er klar for utbyggingen etter Ryfast, sier Lunde ved Lunde skole.

Offisiell åpning av Lunde skole i ny drakt ble foretatt av Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø onsdag morgen.