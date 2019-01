– For Strand er grensejusteringen avgjort

Bjarte S. Dagestad i Forsand og Stanley Wirak i Sandnes har skrevet brev og bedt kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland omgjøre vedtaket om å overføre nordsiden til Strand.

– For Strand kommune er denne saken avgjort. KMD har fattet et endelig vedtak. Det har vært 18 andre grensejusteringer i forbindelse med kommunereformen. Så jeg er litt forundret over at noen er overrasket over at det blir grensejusteringer, sier Irene Heng Lauvsnes.

Hun er ordfører i Strand kommune, som fra 2020 overtar nordsiden av Lysefjorden, inkludert 168 innbyggere i Kolabygda og Preikestolen, Rogalands største naturattraksjon. Med mindre Nye Sandnes får KMD til å snu nå, eller regjeringsforhandlingene fører til en ny kommunalminister, som omgjør vedtaket.

– Ryddig prosess

Lauvsnes kommenterer argumentene til ordførerne i Sandnes og Forsand slik:

– Jeg opplevde prosessen som ryddig og vedtaket som fornuftig. De har hatt gode muligheter til å framføre sine argumenter. Det ordførerne argumenterer med i brevet er kjent fra tidligere i saksbehandlingen, begrunner Strand-ordføreren og legger til:

Grensejusteringsaken har vært til uttale i kommunestyrene i Forsand, Strand og Sandnes. Alle tre kommunene har fått gode muligheter til å komme med argumentasjon før Fylkesmannen ga anbefaling i saken og før saken ble sendt til KMD. I september 2018 ble Forsand kommune og Strand kommune invitert til å gi innspill og svare på spørsmål i KMD med saksbehandlere tilstede.

Fredrik Refvem

– Utfordringer med beredskap

Nye Sandnes hevder det ikke er uklare ansvarsforhold knytte til Preikestolen når det gjelder beredskap, krisehjelp og helsetjenester. Det avviser Lauvsnes.

– Stien til Preikestolen deles mellom Strand og Forsand. Det er dette som er litt av utfordringen i beredskapen, fordi de som skader seg i Forsand tilhører legevakten i Sandnes og de skader seg i Strand tilhører legevakt på Jørpeland. Det er langt å frakte en pasient fra Preikestolen til Sandnes. Vi har argumentert for at det er til det beste for pasientene og turistene at de har et helsetilbud som ligger nærmest og at ansvarsforholdene er klare, sier hun.

– Korte reisetider

Nye Sandnes argumenterer med at en grensejustering vil gå utover tjenestetilbudet til de gjenværende innbyggerne i Forsand. Og at alle i Kolabygda får lengre vei til skole, barnehage, omsorgstilbud. Lauvsnes svarer slik:

– Det er ikke store avstander mellom oss og reisetidene er korte. Nærheten til viktige tjenester har også vært et viktig argument for innbyggerne i Kolabygda, for eksempel at legevakten på Jørpeland er nærmere enn den på Sandnes. Angående barna fra Kolabygda, som nå går på skole i Forsand, har Strand kommune sagt til Forsand kommune at vi vil ta hensyn til barnets beste med hensyn til om de vil fortsette på skolen på Forsand eller flytte til Jørpeland. Vi mener at det i en grensejustering må være gode overgangsordninger og at innbyggerne skal være i fokus. Allerede i dag er det flere barn fra Forsand som går på skole på Jørpeland, sier Lauvsnes.

– Nye faktafeil

I brevet fra Nye Sandnes påpekes det flere faktafeil i vedtaket til KMD. På sosiale medier blir brevet kommentert av Ole Tom Guse og Guro H. Fløysvik i Forsand KRF.

– Faktafeil og nye faktafeil. Brevet som skal oppklare faktafeil sier: «Et eksempel på at tjenestetilbudet for skolebarn faktisk blir dårligere, er når ordføreren i Strand går ut og foreslår at barna i området kan fortsette på skolen i Forsand/Nye Sandnes.» Dette var faktisk noe et flertal i Forsand kommunestyre som ønsket og Strand sin ordfører har fulgt opp. Og det har kun vært snakket om å gjelde for de elever som allerede går der i dag og som en overgangsordning, framholder Guse.

– De skriver også at det ikke er utfordringer i forhold til beredskapen. Det er nok også en faktafeil. For de som ikke tror det er fakta, kan jo ta en prat med legene i disse kommunene, hevder Fløysvik.

Lars Jørgen Varnes er frivillig i Norsk Folkehjelp. 2. juledag rykket han og andre redningsmannskaper ut til en turist som hadde brukket foten. Det var aksjon nummer 60 for de lokale hjelperne i 2018.

– Selve ulykken skjedde i Forsand. Pasienten ble båret av en annen turist og vi møtte de i bunnen av Nerverdalskaret. Under transporten kontaktet AMK oss og spurte hvilken kommune skaden skjedde i. Da det ble klart at det var i Forsand fikk vi beskjed om at det var Sandnes Legevakt som skulle brukes. Forsand-legen som hadde bakvakt ble kalt ut. Alle ambulanser var opptatt, så folkehjelpen kjørte pasienten til Forsand legekontor, deretter til SUS. De som påstår at det ikke har noe å si for beredskapen at dette området er delt mellom to kommuner, mangler lokal kunnskap om temaet. Det er ofte rot rundt hvilke legevakt som skal brukes når Norsk Folkehjelp frakter pasienten ut. Vi leverer ofte pasienter til Strand legevakt, som skulle vært til Sandnes, hvis ikke AMK gir oss beskjed, forteller Varnes ut fra sin erfaring.

– Beredskap i verdensklasse

Forsand-ordfører Bjarte S. Dagestad (H) er uenig.

– Vedtaket i KMD bygger på at det er utfordringer med beredskapen, men dette er udokumentert. Poenget er at beredskap, AMK og operasjonssentralen styres sentralt og reguleres av norsk lov. Forsand kommune behandler de vi skal behandle. Vi har legekontor med kontortid, legevakt og bakvakt. Beredskapstemaet rykker ut med lege ved hendelser. Vi sier aldri nei til noe og de som skal ha behandling får det. Uansett hva ordføreren i Strand mener, så kan ikke de dokumentere at det feil eller mangler med beredskapen. Vi utfyller hverandre og stiller opp. Hjelpemannskapene er felles for Forsand og Strand, og vi har støttet dem i alle år. Det fungerer utmerket. Det er trukket fram at forvaltningen av Preikestolen er i verdensklasse. Argumentasjonen er urimelig, det har ikke vært noen møter om at beredskapen er på et nivå som forsvarer grensejustering av dette omfanget. Hvis oppfatningen i Norsk Folkehjelp er at dette er et problem, må dette tas opp sentralt i folkehjelpen. Hvis Strand har så store utfordringer, må de be om et møte. Kanskje vi også kan samarbeide om en felles legevakt for Ryfylke. En fremskutt legevakt her på Forsand kan være en god løsning på sikt, kommenterer Dagestad.

Han er opptatt av tjenestetilbudet til den resterende delen av Forsand når kommunen mister 168 av 1222 innbyggere.

– For oss handler det om innbyggerne. Det blir store svekkelser i tjenestetilbudet. Opptil halvannen klasse forsvinner fra Forsand skole. Dette blir ikke vektlagt av KMD. Forskjellen mellom 10 og 13,5 prosent bagatelliseres, kommenterer Dagestad.

– Ikke vårt syn

Etter dette intervjuet tok Dagestad kontakt med ledelsen i Norsk Folkehjelp vedrørende uttalelsene fra Varnes. Norsk Folkehjelp Strand og Forsand stiller seg ikke bak Varnes. Arne Alsvik er beredskapsleder i Norsk Folkehjelp. Han viser til at organisasjonen er redningsaktør som driver beredskap i området, og ikke har meninger om saken.

– Som frivillig beredskapsaktør forholder vi oss til AMK, som avgjør hvor de skal kjøres. Vi som frivillige redningsmenn og -kvinner har et fokus i alle oppdrag og det er pasientene. Diskusjonen om den eller den lege/legevakt/sykehus er det AMK som må ta. Vi diskuterer ikke, vi leverer. Våre mannskaper har selvsagt lov å mene hva de vil utover dette, men som beredskapsaktør er vi upolitiske og fokuserer på å bistå samfunnet og å redde liv. En debatt om dette tema får eventuelt andre aktører ta, sier Alsvik.